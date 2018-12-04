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CCI平均的阶梯表 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

CCI (商品通道指数) 是一个非常有名并广泛使用的指标。有时它会与一些过滤方法组合使用来避免CCI在一些市场条件可能产生的错误信号。这个版本就是尝试解决在CCI中使用两个过滤器的问题。

这个版本:

这个版本使用了阶梯表作为过滤器来减少CCI产生的信号数量，（如有可能）使它的使用更加简单而安全。阶梯的大小是以CCI单位数输入的，也就是您想用作过滤器的最小CCI改变，大于它的改变都认为是大的改变。它也可以使用价格的平均来在CCI计算之前先进行过滤。那样的话CCI可以被“双重过滤“（在CCI计算之前先过滤了价格，而然后再使用阶梯表来过滤所计算的CCI结果). 在这个版本中可以使用以下平均方法:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均

用法 :

您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。

备注: 如果使用的平均周期数小于或者等于 1 (一), 就不会进行价格的过滤。这里是两种模式的比较 : 上方的是使用周期数14的SMA，下方的没有使用价格过滤。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22318

随机振荡阶梯表 随机振荡阶梯表

随机振荡阶梯表

随机振荡平均的阶梯表 随机振荡平均的阶梯表

随机振荡平均的阶梯表

CCI 的阶梯表 CCI 的阶梯表

CCI 的阶梯表

RSI 阶梯表 RSI 阶梯表

RSI 阶梯表