基础:

CCI (商品通道指数) 是一个非常有名并广泛使用的指标。有时它会与一些过滤方法组合使用来避免CCI在一些市场条件可能产生的错误信号。这个版本就是尝试解决在CCI中使用两个过滤器的问题。



这个版本:

这个版本使用了阶梯表作为过滤器来减少CCI产生的信号数量，（如有可能）使它的使用更加简单而安全。阶梯的大小是以CCI单位数输入的，也就是您想用作过滤器的最小CCI改变，大于它的改变都认为是大的改变。它也可以使用价格的平均来在CCI计算之前先进行过滤。那样的话CCI可以被“双重过滤“（在CCI计算之前先过滤了价格，而然后再使用阶梯表来过滤所计算的CCI结果). 在这个版本中可以使用以下平均方法:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



用法 :

您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。

备注: 如果使用的平均周期数小于或者等于 1 (一), 就不会进行价格的过滤。这里是两种模式的比较 : 上方的是使用周期数14的SMA，下方的没有使用价格过滤。



