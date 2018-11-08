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在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当被加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下.
图 1. Skyscraper_Fix_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22312
Skyscraper_Fix_x10
Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向Little EA
这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 OHLC 的
Exp_X2MACandle_MMRec
这个交易系统是基于 X2MACandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。Exp_JFatlCandle_MMRec
这个交易系统是基于 JFatlCandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。