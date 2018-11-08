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Skyscraper_Fix_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) 预览
Skyscraper_Fix_HTF.mq5 (28.59 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标能够运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当被加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下.

图 1. Skyscraper_Fix_HTF

图 1. Skyscraper_Fix_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22312

Skyscraper_Fix_x10 Skyscraper_Fix_x10

Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向

Little EA Little EA

这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 OHLC 的

Exp_X2MACandle_MMRec Exp_X2MACandle_MMRec

这个交易系统是基于 X2MACandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。

Exp_JFatlCandle_MMRec Exp_JFatlCandle_MMRec

这个交易系统是基于 JFatlCandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。