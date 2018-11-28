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Индикаторы

Step chart of averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Основная теория:

Базовый индикатор "Step chart" отфильтровывает незначительные изменения цены. Изменения цены указаны в пипсах, все изменения меньше указанного игнорируются. При построении таких значений получается пошаговый график - отсюда и название индикатора Step Chart.

В этой версии:

Добавлен выбор скользящих средних для дополнительной фильтрации. Получается двойная фильтрация.

Использование:

Немного поэкспериментируйте с параметрами. При умеренной фильтрации по скользящей средней график становится менее чувствительным к некоторым ложным сигналам.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22302

Support and Resistance Trader Support and Resistance Trader

Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов.

Step chart of CCI Step chart of CCI

Шаговый график CCI

Range Action Verification Index - extended Range Action Verification Index - extended

Расширенная версия индикатора Range Action Verification Index

Kaufman ama - with floating levels Kaufman ama - with floating levels

Индикатор Kaufman AMA с плавающими уровнями