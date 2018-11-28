Основная теория:

Базовый индикатор "Step chart" отфильтровывает незначительные изменения цены. Изменения цены указаны в пипсах, все изменения меньше указанного игнорируются. При построении таких значений получается пошаговый график - отсюда и название индикатора Step Chart.

В этой версии:

Добавлен выбор скользящих средних для дополнительной фильтрации. Получается двойная фильтрация.

Использование:

Немного поэкспериментируйте с параметрами. При умеренной фильтрации по скользящей средней график становится менее чувствительным к некоторым ложным сигналам.