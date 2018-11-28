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Step chart of averages - индикатор для MetaTrader 5
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Основная теория:
Базовый индикатор "Step chart" отфильтровывает незначительные изменения цены. Изменения цены указаны в пипсах, все изменения меньше указанного игнорируются. При построении таких значений получается пошаговый график - отсюда и название индикатора Step Chart.
В этой версии:
Добавлен выбор скользящих средних для дополнительной фильтрации. Получается двойная фильтрация.
Использование:
Немного поэкспериментируйте с параметрами. При умеренной фильтрации по скользящей средней график становится менее чувствительным к некоторым ложным сигналам.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22302
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