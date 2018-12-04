这个EA交易会扫描最近500个关闭的柱来寻找统一的收盘价区域来入场。然后，它会使用三个不同长度的移动平均的简单交叉作为趋势生成的信号。当它看到趋势在一定方向上形成时，它会搜索最近的阻力线，当距离接近到0.005的时候就进行买入或者卖出。阻力线的强弱是在输入参数中定义的: resistance=. 它指的是在过去的500个柱中接近相同价格水平柱的最小数量，我发现对于 EURUSD 的最优数量是 15. 这个EA交易已经针对 EURUSD 做了训练, 一些功能在应用于其它货币对时可能需要修改。



