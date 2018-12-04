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基本理论:
阶梯表指标，在其基本形式中是用于过滤掉较小的价格改变的。价格的改变是以点数指定的，所有小于期望值的变化都会被忽略。当绘制这样的值时，我们会使用类似于台阶的图表中，这也是指标名称的由来。
这个版本:
在这里我们加入了移动平均的选择，可以用作额外的过滤器，这样我们就有了某种“双重过滤”。
用法 :
对参数做一些实验，但是看起来经过了轻微的平均价格过滤后，阶梯表变得对一些错误信号没有那么敏感了。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22302
Support and Resistance Trader
这个EA交易会扫描最近500个关闭的柱来寻找统一的收盘价区域来入场。RSI 阶梯表
RSI 阶梯表
横盘行为确认指数 - 扩展版
横盘行为确认指数 - 扩展版Kaufman ama - 含有浮动水平
Kaufman ama - 含有浮动水平