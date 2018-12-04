代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

平均的阶梯表 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1600
等级:
(22)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基本理论:

阶梯表指标，在其基本形式中是用于过滤掉较小的价格改变的。价格的改变是以点数指定的，所有小于期望值的变化都会被忽略。当绘制这样的值时，我们会使用类似于台阶的图表中，这也是指标名称的由来。

这个版本:

在这里我们加入了移动平均的选择，可以用作额外的过滤器，这样我们就有了某种“双重过滤”。

用法 :

对参数做一些实验，但是看起来经过了轻微的平均价格过滤后，阶梯表变得对一些错误信号没有那么敏感了。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22302

Support and Resistance Trader Support and Resistance Trader

这个EA交易会扫描最近500个关闭的柱来寻找统一的收盘价区域来入场。

RSI 阶梯表 RSI 阶梯表

RSI 阶梯表

横盘行为确认指数 - 扩展版 横盘行为确认指数 - 扩展版

横盘行为确认指数 - 扩展版

Kaufman ama - 含有浮动水平 Kaufman ama - 含有浮动水平

Kaufman ama - 含有浮动水平