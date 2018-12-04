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原来的定义:
Chande 的横盘行为确认指数 (Range Action Verification Index，RAVI) 指标是由 Tushar Chande 开发的，就像 ADX 指标那样，RAVI 使用于识别市场或者证券是否有趋势。RAVI 指标是使用不同长度的移动平均来计算的，第一个是回溯周期数为7个柱的短线移动平均，第二个是回溯周期数为65个柱的长线移动平均。该指标会返回一个百分比熟知，在一定的阈值之上，市场就可以认为是有趋势的。
解释:
如果 RAVI 的值超过了3%就认为市场是有趋势的，否则，市场就是在盘整。
修改 :
因为在现实中，在原有描述中提到的水平过于绝对，在一些情况下从来都达不到（根据交易品种和时段），这个版本使用了调整过的数值和方法，使指标可以在任何交易品种和任何时段中都能同样工作。
用法 :
都和通常一样：使用颜色的改变来做趋势开始和可能的入场信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22294
平均的阶梯表
平均的阶梯表Support and Resistance Trader
这个EA交易会扫描最近500个关闭的柱来寻找统一的收盘价区域来入场。
Kaufman ama - 含有浮动水平
Kaufman ama - 含有浮动水平RSI adaptive EMA - 浮动水平
RSI adaptive EMA - 浮动水平