背景:



由 Perry Kaufman 所开发的 Kaufman 的可适应移动平均 (KAMA) 是一种考虑到市场噪音或者动荡的移动平均指标。KAMA 在价格摇摆相对较小和噪音低的时候将会跟随价格很近，当价格的摇摆变宽时就会调整而跟随价格的距离较大。这个跟随趋势的指标可以用于识别整体的趋势、反转时刻点以及过滤价格的变化。

加上浮动水平的原因:

使用 KAMA 在有些时候可能会有困难，如果我们尝试使用两个不同设置的 KAMA 实例, 正确设置实例可能会非常奇怪 - 因为它有适应性 - 因为两个实例可能并且将会在相同的周期数时产生相同的结果。另一个方面，使用 KAMA 的斜率作为信号可能会在盘整期间生成多个信号，以至于有过多（错误）信号而引起亏损。增加了浮动水平就是尝试解决这个问题。

您有选项来选择两种颜色改变模式:

当与外部水平交叉时改变颜色

当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色



