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X2MACandle 指标，包含了基于指标烛形最高和最低的标准差的彩色通道。指标的亮度减低了，以便于烛形图表的分析。如需正常显示指标，可以在图表的属性中选中 "Chart on foreground(图表在前)" 复选框。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //第一个平滑平均方法 input int Length1=12; //第一个平滑的深度 input int Phase1=15; //第一个平滑参数, //---- 对于 JJMA 在 -100 ... +100 范围之内, 它影响转化过程的质量; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //第二个平滑平均方法 input int Length2 = 5; //第二个平滑深度 input int Phase2=15; //第二个平滑参数, //---- 对于 JJMA 在 -100 ... +100 范围之内, 它影响转化过程的质量; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input uint Gap=10; //不做考虑的差距点数 input uint BBLength=10; // 布林周期数 input double BandsDeviation=1.0; // 偏移
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. X2MACandle_Chl
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22290
Exp_Skyscraper_Fix_Duplex
两个同样的交易系统 (用于买入和卖出仓位)，基于 Skyscraper_Fix 指标的信号, 可以在一个 EA 中使用不同的方式配置。Exp_JFatlCandle_MMRec
这个交易系统是基于 JFatlCandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。
Skyscraper_Fix_Cld
Skyscraper_Fix 指标，在平均线和 NRTR 线之间填充颜色。Skyscraper_Fix
修正版的 Skyscrape 指标