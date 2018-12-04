背景:



MACD (移动平均聚合分离) 根据它原来的形式和定义，使用了两个 EMA (指数移动平均) 之差来判断市场的趋势。它是一个好指标，但是可能有一个缺点 : 根据市场条件，有的时候它会比我们所期望的延迟要更多（在任何基于平均的指标中我们都知道会有一些延迟)，这个版本就是尝试解决这个问题。

计算:

这个版本在计算中没有使用 "常规"的 EMA, 而是使用了RSI 适应 EMA (原来发布在这里 : RSI adaptive EMA )。因为使用的 EMA 是适应性的，这使得 MACD 也是适应性的，这样就可以减少所期待的延迟。

用法 :

提供了三种模式的色彩 (信号) :

基于 MACD 斜率的色彩

基于 MACD 零线交叉的色彩

基于 MACD 信号线交叉的色彩