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MACD of RSI adaptive EMA - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
背景:
MACD (移动平均聚合分离) 根据它原来的形式和定义，使用了两个 EMA (指数移动平均) 之差来判断市场的趋势。它是一个好指标，但是可能有一个缺点 : 根据市场条件，有的时候它会比我们所期望的延迟要更多（在任何基于平均的指标中我们都知道会有一些延迟)，这个版本就是尝试解决这个问题。
计算:
这个版本在计算中没有使用 "常规"的 EMA, 而是使用了RSI 适应 EMA (原来发布在这里 : RSI adaptive EMA )。因为使用的 EMA 是适应性的，这使得 MACD 也是适应性的，这样就可以减少所期待的延迟。
用法 :
提供了三种模式的色彩 (信号) :
- 基于 MACD 斜率的色彩
- 基于 MACD 零线交叉的色彩
- 基于 MACD 信号线交叉的色彩
根据您的交易风格可以使用最适合您的模式
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22277
RSI adaptive EMA ribbon
RSI adaptive EMA ribbonRSI adaptive EMA - 浮动水平
RSI adaptive EMA - 浮动水平
RSI adaptive EMA
RSI adaptive EMAPhase change index - JMA
Phase change index - JMA