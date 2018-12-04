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RSI adaptive EMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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对可适应集合的补充 ...

背景:

适应性通常是为了确定市场上的波动性，然后再根据波动性来调整计算，来对波动性高或者低的时候做出反应。很少有方法用于确定被忽视了波动性很长时间的指标: RSI. 作为一个动量指标并且已经限制在已知范围之内 (0 到 100)，它是一个可以在适应性方法中使用的一个很好的工具。

对于这个指标:

EMA (指数移动平均) 可以用在小数周期数时的计算 (也就是说，它可以用于14.5个周期而不只是14或者15个周期) 而这可以使它适合于适应性计算。所以，这是一个使用RSI来自适应市场的 EMA。参数和通常时候是一样的 : 在计算中使用的 rsi 周期数和价格。用法与任何平均的用法一样，使用颜色的改变来作为信号，但是这样做也要谨慎。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22276

MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD of RSI adaptive EMA

RSI adaptive EMA ribbon RSI adaptive EMA ribbon

RSI adaptive EMA ribbon

Phase change index - JMA Phase change index - JMA

Phase change index - JMA

ALB的随机振荡 - wnz ALB的随机振荡 - wnz

可适应回溯平均的随机振荡 - 含有规范化的区域