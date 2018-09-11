Автор идеи - Ilnaz

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает внутри бара (то есть на каждом тике). В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать как на хедж, так и на неттинг-счетах. К позиции применяется трейлинг - при первой модификации позиция переводится в гарантированный безубыток.





Торговые сигналы

Сигнал на открытие SELL (если есть открытая позиция BUY, значит закроем BUY и сразу откроем SELL)

основная линия Stochastic на баре #0 (на рисунке значение 87.44 ) ниже сигнальной линии Stochastic на баре #0 (на рисунке значение 91.78 )

) ниже сигнальной линии Stochastic на баре #0 (на рисунке значение ) хотя бы одна из линий Stochastic'а находится выше уровня STO level UP (на рисунке значение 80.00)





Для BUY сигналы противоположны SELL.





EURUSD, H12, режим генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":



