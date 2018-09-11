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Советники

OHLC Stochastic - эксперт для MetaTrader 5

zan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2051
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Ilnaz

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает внутри бара (то есть на каждом тике). В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать как на хедж, так и на неттинг-счетах. К позиции применяется трейлинг - при первой модификации позиция переводится в гарантированный безубыток.


Торговые сигналы

Сигнал на открытие SELL (если есть открытая позиция BUY, значит закроем BUY и сразу откроем SELL)

  • основная линия Stochastic на баре #0 (на рисунке значение 87.44) ниже сигнальной линии Stochastic на баре #0  (на рисунке значение 91.78)
  • хотя бы одна из линий Stochastic'а находится выше уровня STO level UP (на рисунке значение 80.00)

OHLC Stochastic signal open sell

Для BUY сигналы противоположны SELL.


EURUSD, H12, режим генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":

OHLC Stochastic test

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

JFatlCandle_Chl_HTF JFatlCandle_Chl_HTF

Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

freeman freeman

Стратегий на основе iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов