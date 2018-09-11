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OHLC Stochastic - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Ilnaz
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает внутри бара (то есть на каждом тике). В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать как на хедж, так и на неттинг-счетах. К позиции применяется трейлинг - при первой модификации позиция переводится в гарантированный безубыток.
Торговые сигналы
Сигнал на открытие SELL (если есть открытая позиция BUY, значит закроем BUY и сразу откроем SELL)
- основная линия Stochastic на баре #0 (на рисунке значение 87.44) ниже сигнальной линии Stochastic на баре #0 (на рисунке значение 91.78)
- хотя бы одна из линий Stochastic'а находится выше уровня STO level UP (на рисунке значение 80.00)
Для BUY сигналы противоположны SELL.
EURUSD, H12, режим генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовJFatlCandle_Chl_HTF
Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Стратегий на основе iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts
Индикатор XCCI_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов