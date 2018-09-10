Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Советник на основе индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) и анализа OHLC