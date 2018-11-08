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OHLC 随机振荡 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1851
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Ilnaz
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA交易在柱内运行 (在每个分时上)，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。仓位中应用了跟踪 - 在第一次修改的时候，仓位会移动到确定的盈亏平衡点。
交易信号
建立卖出信号 (如果有开启的买入仓位，关闭买入并立即开启卖出仓位)
- 在柱#0上，随机振荡指标主线 (在图中数值为 87.44 ) 低于柱#0上的随机振荡信号线 (在图中数值为 91.78 )
- 至少有一条随机振荡线高于 STO level UP (图中数值为 80.00 )
对于买入，信号与卖出相反。
EURUSD, H12, "基于真实分时的每一分时" 模式:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22274
Skyscraper_Fix
修正版的 Skyscrape 指标Skyscraper_Fix_Cld
Skyscraper_Fix 指标，在平均线和 NRTR 线之间填充颜色。
Skyscraper_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 Skyscraper 指标X2MACandle
烛形形式的 X2MA 指标