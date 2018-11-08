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OHLC 随机振荡 - MetaTrader 5EA

zan | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路来自于 - Ilnaz

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易在柱内运行 (在每个分时上)，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。仓位中应用了跟踪 - 在第一次修改的时候，仓位会移动到确定的盈亏平衡点。


交易信号

建立卖出信号 (如果有开启的买入仓位，关闭买入并立即开启卖出仓位)

  • 在柱#0上，随机振荡指标主线 (在图中数值为 87.44 ) 低于柱#0上的随机振荡信号线 (在图中数值为 91.78 )
  • 至少有一条随机振荡线高于 STO level UP (图中数值为 80.00 )

OHLC 随机振荡开启卖出

对于买入，信号与卖出相反。


EURUSD, H12, "基于真实分时的每一分时" 模式:

OHLC 随机振荡测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22274

Skyscraper_Fix Skyscraper_Fix

修正版的 Skyscrape 指标

Skyscraper_Fix_Cld Skyscraper_Fix_Cld

Skyscraper_Fix 指标，在平均线和 NRTR 线之间填充颜色。

Skyscraper_HTF Skyscraper_HTF

在输入参数中含有时段选择选项的 Skyscraper 指标

X2MACandle X2MACandle

烛形形式的 X2MA 指标