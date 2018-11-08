思路来自于 - Ilnaz

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易在柱内运行 (在每个分时上)，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。仓位中应用了跟踪 - 在第一次修改的时候，仓位会移动到确定的盈亏平衡点。





交易信号

建立卖出信号 (如果有开启的买入仓位，关闭买入并立即开启卖出仓位)

在柱#0上，随机振荡指标主线 (在图中数值为 87.44 ) 低于柱#0上的随机振荡信号线 (在图中数值为 91.78 )

) 低于柱#0上的随机振荡信号线 (在图中数值为 ) 至少有一条随机振荡线高于 STO level UP (图中数值为 80.00 )





对于买入，信号与卖出相反。





EURUSD, H12, "基于真实分时的每一分时" 模式:



