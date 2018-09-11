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XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:
- Пробой гистограммой нуля;
- Изменение направления движения гистограммы;
- Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
- Выход из зон перекупленности или перепроданости.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts. Изменение направления движения гистограммы.
Рис.2. XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts. Подача алерта.
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