Автор идеи - vgs

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Только для хедж счетов! Неттинг запрещён!

Расчёт уровней Стоп лосс и Тейк профит производится динамически на основе индикатора iATR (Average True Range, ATR) - значение индикатора на баре #0 умножаются на коэффициент Stop Loss ( для получения Стоп лосс) и на Take Profit (для получения Тейк профит).

Если есть более одной открытой позиции и нет приказа о её локировании, то проверяем возможность усреднить позицию:

если есть BUY позиция и текущая цена Ask опустилась ниже цены открытия этой BUY позиции на расстояние равное или большее чем Distance - открываем ещё одну позицию BUY.

- открываем ещё одну позицию BUY. если есть SELL позиция и текущая цена Bid поднялась выше цены открытия этой SELL позиции на расстояние равное или большее чем Distance - открываем ещё одну позицию SELL.

Distance приводится к стандартным значениям для 4-х знаковых пар.

Объём открываемой позиции может быть или постоянным или рассчитываться динамически:

объём позиции постоянный - параметр Lots больше 0.0, а параметр Ris k равен 0.0; параметр Lots как и задаёт объём позиции (лоты)

больше 0.0, а параметр k равен 0.0; параметр как и задаёт объём позиции (лоты) объём позиции динамический - параметр Lots"равен 0.0, а параметр Risk больше 0.0; параметр Risk задаёт риск на сделку

Трейлинг работает как перенос Стоп лосс в безубыток (при первой модификации позиции) и как трейлинг (в последующие модификации). Trailing Stop - это минимальный отступ от цены до Стоп лосс после модификации, Trailing Step - это шаг трейлинга. Оба параметра приводятся к стандартным значениям для 4-х знаковых пар.

Параметр Bars Control определяет работу советника: только в момент рождения нового бара (значение "true") или внутри бара (значение "false").





Формирование торговых сигналов

Общий параметр для торговых сигналов: Current Bar - текущий бар.

Фильтр тренда (Trend filter)

Фильтр тренда строится на сравнении значений индикатора iMA (Moving Average, MA) на текущем баре (Current Bar) и на предыдущем баре (Current Bar - 1) Параметр минимального расстояния от цены до индикатора MA (Minimum distance between price and indicator MA). Для открытия позиции BUY индикатор MA должен находится ПОД ценой, а для открытия позиции SELL индикатор MA должен находится НАД ценой. Фильтр RSI (RSI filter)

Фильтр RSI основан на сравнении значений индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) на текущем баре (Current Bar) с уровнями RSI level UP и RSI level DOWN. Для сигнала на открытие позиции SELL индикатор RSI должен быть выше уровня RSI level UP, а для открытия позиции BUY индикатор RSI должен находится ниже уровня RSI level DOWN.





Локирование

Если есть открытая позиция и последняя закрытая позиция этого же направления, была закрыта с убытком - это предпосылка для локирования. Чтобы утвердиться проверяем:

если есть BUY позиция и предыдущая BUY была закрыта с убытком и текущая цена Ask отстоит от цены открытия этой BUY позиции на расстояние равное или большее чем Distance - открываем ещё одну позицию BUY. Здесь не важно выше или ниже - берётся значение расстояния по модулю.

- открываем ещё одну позицию BUY. Здесь не важно выше или ниже - берётся значение расстояния по модулю. если есть SELL позиция и предыдущая SELL была закрыта с убытком и текущая цена Bid отстоит от цены открытия этой SELL позиции на расстояние равное или большее чем Distance - открываем ещё одну позицию SELL. Здесь не важно выше или ниже - берётся значение расстояния по модулю.

Отлавливание момента закрытия позиции производится в OnTradeTransaction.





EURUSD, M15:



