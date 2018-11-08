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Skyscraper_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Skyscraper.mq5 (22.4 KB) 预览
Skyscraper_HTF.mq5 (27.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中含有时段选择选项的 Skyscraper 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标运行，要把 Skyscraper.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. Skyscraper_HTF

图 1. Skyscraper_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22273

OHLC 随机振荡 OHLC 随机振荡

这个EA交易基于 iStochastic (随机振荡)指标和 OHLC 分析

Skyscraper_Fix Skyscraper_Fix

修正版的 Skyscrape 指标

X2MACandle X2MACandle

烛形形式的 X2MA 指标

freeman freeman

基于 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 的策略