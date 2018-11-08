请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中含有时段选择选项的 Skyscraper 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标运行，要把 Skyscraper.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. Skyscraper_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22273
OHLC 随机振荡
这个EA交易基于 iStochastic (随机振荡)指标和 OHLC 分析Skyscraper_Fix
修正版的 Skyscrape 指标
X2MACandle
烛形形式的 X2MA 指标freeman
基于 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 的策略