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JSatlCandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatlCandle_Chl.ex5.
Рис.1. Индикатор JFatlCandle_Chl_HTF
Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_DirectWithout shadow arrow
Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.
JFatlCandle_Chl_HTF
Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов