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Индикаторы

JSatlCandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1127
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JFatlCandle_Chl.ex5.

Рис.1. Индикатор JFatlCandle_Chl_HTF

Рис.1. Индикатор JFatlCandle_Chl_HTF

Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Without shadow arrow Without shadow arrow

Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.

JFatlCandle_Chl_HTF JFatlCandle_Chl_HTF

Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов