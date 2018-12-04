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ATR ZigZag - MetaTrader 5脚本

Andre Enger
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ATRZigZag.mq5 (18.54 KB) 预览
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使用了ATR阈值来实现的之字转向指标（ZigZag）用于方向性变化以及基于时间的触发。

输入变量的设置包括改变:

  • ATR 阈值的倍数
  • ATR 计算的周期数
  • 允许或者强制方向改变的最小和最大柱数
  • 用于实时处理当前柱的设置 (可能会引起重绘) 

在实际作用中，之字转向指标能够以平衡、动态和可以调整的形式抓住市场的摇摆波动，它很适合用于基于之字转向的分析和交易策略。

实际使用中的 ATR zigzag



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22214

Harmonic Pattern Finder V3 Harmonic Pattern Finder V3

用于显示已经存在和正在出现的 harmonic 图表形态的指标。

平均的 RSI - 含有规范化的区域 平均的 RSI - 含有规范化的区域

平均的 RSI - 含有规范化的区域

保存和显示测试图表中的对象 保存和显示测试图表中的对象

这个脚本可以把对象保存到文件中再在一个新的图表中显示。

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根据交易历史计算仓位交易量。 智能交易系统中利用了 iCCI（商品通道指数）和 iMA（移动平均线）指标。 还有尾随也存在。