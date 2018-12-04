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使用了ATR阈值来实现的之字转向指标（ZigZag）用于方向性变化以及基于时间的触发。
输入变量的设置包括改变:
- ATR 阈值的倍数
- ATR 计算的周期数
- 允许或者强制方向改变的最小和最大柱数
- 用于实时处理当前柱的设置 (可能会引起重绘)
在实际作用中，之字转向指标能够以平衡、动态和可以调整的形式抓住市场的摇摆波动，它很适合用于基于之字转向的分析和交易策略。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22214
Harmonic Pattern Finder V3
用于显示已经存在和正在出现的 harmonic 图表形态的指标。平均的 RSI - 含有规范化的区域
平均的 RSI - 含有规范化的区域
保存和显示测试图表中的对象
这个脚本可以把对象保存到文件中再在一个新的图表中显示。Starter
根据交易历史计算仓位交易量。 智能交易系统中利用了 iCCI（商品通道指数）和 iMA（移动平均线）指标。 还有尾随也存在。