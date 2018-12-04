使用了ATR阈值来实现的之字转向指标（ZigZag）用于方向性变化以及基于时间的触发。

输入变量的设置包括改变:

ATR 阈值的倍数

ATR 计算的周期数

允许或者强制方向改变的最小和最大柱数

用于实时处理当前柱的设置 (可能会引起重绘)



在实际作用中，之字转向指标能够以平衡、动态和可以调整的形式抓住市场的摇摆波动，它很适合用于基于之字转向的分析和交易策略。







