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Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio - MetaTrader 5脚本
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标准差/移动平均比率指标显示了标准差相对于移动平均比率的波动。
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Applied price
计算:
Ratio = StdDev / MA
其中:
StdDev - StdDev(Applied price, Period) MA - SMA(Applied price, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22204
StdDev_Cross
StdDev 交叉指标Super_Smoother
Ehlers SuperSmoother 指标
Rahul_Mohindar_Osc
Rahul Mohindar 振荡指标LBR_Paint_Bars
LBR 绘制柱形指标