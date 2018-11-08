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Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio - MetaTrader 5脚本

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标准差/移动平均比率指标显示了标准差相对于移动平均比率的波动。

它有两个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数
  • Applied price

计算:

Ratio = StdDev / MA

其中:

StdDev - StdDev(Applied price, Period)
MA - SMA(Applied price, Period)



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22204

StdDev_Cross StdDev_Cross

StdDev 交叉指标

Super_Smoother Super_Smoother

Ehlers SuperSmoother 指标

Rahul_Mohindar_Osc Rahul_Mohindar_Osc

Rahul Mohindar 振荡指标

LBR_Paint_Bars LBR_Paint_Bars

LBR 绘制柱形指标