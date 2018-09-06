Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием облака индикатора XHullTrend_Digit.

При выходе цены из облака свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. голубой - рост финансового актива, розово-красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду. Закрывшиеся внутри облака свечи окрашиваются в соответствии с предшествующим трендом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.





Рис.1. XHullTrend_Digit_System