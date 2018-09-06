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XHullTrend_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием облака индикатора XHullTrend_Digit.
При выходе цены из облака свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. голубой - рост финансового актива, розово-красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду. Закрывшиеся внутри облака свечи окрашиваются в соответствии с предшествующим трендом.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. XHullTrend_Digit_System
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