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Индикаторы

XHullTrend_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием облака индикатора XHullTrend_Digit.

При выходе цены из облака свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. голубой - рост финансового актива, розово-красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду. Закрывшиеся внутри облака свечи окрашиваются в соответствии с предшествующим трендом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. XHullTrend_Digit_System

Рис.1. XHullTrend_Digit_System

XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts

Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts

Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

TradeTransactions TradeTransactions

Доступ к данным OnTradeTransaction в любом месте программы

Easy Canvas Easy Canvas

Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.