这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。

当价格超出云时，烛形会根据趋势的方向改变颜色: 上升趋势是蓝色，而下跌时是粉红色。浅颜色表示趋势的方向和烛形方向一致，而深色表示烛形的方向和趋势方向相反的情况。烛形关闭在云内部会根据之前趋势设置颜色。

指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的详细介绍在文章 不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算 中有。





图 1. XHullTrend_Digit_System