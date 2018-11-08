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指标

XHullTrend_Digit_System - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XHullTrend_Digit_System.mq5 (20.91 KB) 预览
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这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。

当价格超出云时，烛形会根据趋势的方向改变颜色: 上升趋势是蓝色，而下跌时是粉红色。浅颜色表示趋势的方向和烛形方向一致，而深色表示烛形的方向和趋势方向相反的情况。烛形关闭在云内部会根据之前趋势设置颜色。

指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的详细介绍在文章 不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算 中有。

图 1. XHullTrend_Digit_System

图 1. XHullTrend_Digit_System

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22197

Hurst_Oscillator Hurst_Oscillator

Hurst 振荡指标

LBR_Paint_Bars LBR_Paint_Bars

LBR 绘制柱形指标

Hurst_Bands Hurst_Bands

Hurst 区带指标

Effort_Result Effort_Result

Effort Result (努力成果)指标