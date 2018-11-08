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Effort Result 振荡指标显示了指定时间段内价格变化速度和最大交易量的相互关联关系。
它有一个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
计算:
ER = ROC / MaxVol
其中:
ROC = 100.0 * (Price / Price[Period]-1) Price = SMA(Close, Period) MaxVol - 时间段内的最大交易量
这个指标有一个特点：振荡指标值出现尖峰经常预示着价格会转向振荡指标的反转方向。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22194
Hurst_Bands
Hurst 区带指标XHullTrend_Digit_System
这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。
DNC_Percentage
DNC 百分比指标DNC_Bandwidth
DNC 带宽指标