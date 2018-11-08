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Effort_Result - MetaTrader 5脚本

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Effort Result 振荡指标显示了指定时间段内价格变化速度和最大交易量的相互关联关系。

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

计算:

ER = ROC / MaxVol

其中:

ROC = 100.0 * (Price / Price[Period]-1)
Price = SMA(Close, Period)
MaxVol - 时间段内的最大交易量

这个指标有一个特点：振荡指标值出现尖峰经常预示着价格会转向振荡指标的反转方向。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22194

Hurst_Bands Hurst_Bands

Hurst 区带指标

XHullTrend_Digit_System XHullTrend_Digit_System

这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。

DNC_Percentage DNC_Percentage

DNC 百分比指标

DNC_Bandwidth DNC_Bandwidth

DNC 带宽指标