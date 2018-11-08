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Skyscraper - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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实际作者: TrendLaboratory

一个 NRTR 类型的趋势指标，带有另外的中心线。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint    Length=10;             // ATR 周期数
input double  Kv=0.9;                // 指标敏感度因子
input double  Percentage=0;          // 中心线与极值线的距离
input Method  HighLow=MODE_HighLow;  // 指标根据最高价/最低价还是收盘价计算

图 1. Skyscraper

图 1. Skyscraper

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22177

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XRSI_Candle_Vol_Zer 指标在有交易信号来到的时候会提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

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