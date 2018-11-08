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实际作者: TrendLaboratory
一个 NRTR 类型的趋势指标，带有另外的中心线。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint Length=10; // ATR 周期数 input double Kv=0.9; // 指标敏感度因子 input double Percentage=0; // 中心线与极值线的距离 input Method HighLow=MODE_HighLow; // 指标根据最高价/最低价还是收盘价计算
图 1. Skyscraper
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22177
XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts
XRSI_Candle_Vol_Zer 指标在有交易信号来到的时候会提供提醒，发送电子邮件和推送通知。XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts
XCCI_Candle_Vol_Zer 指标为到来的交易信号提供提醒，发送电子邮件和推送通知。
TradeTransactions
在应用程序中的任何位置来访问 OnTradeTransaction 中的数据。Easy Canvas
本开发库以及 iCanvas 类简单使用了 Canvas 来开发程序。