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Rollback system - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Определение ширины канала (Channel Open Close) за предыдущие сутки. Если ширина канала достаточная, то определяется величина отката (Rollback И Channel Rollback). Рисование объектов OBJ_RECTANGLE.
Советник работает на таймфрейме PERIOD_H1 - этот параметр прописан внутри кода и не вынесен во входные параметры. Запрет на работу в понедельник и в пятницу. Если нет позиций, и последнее известное время торгового сервера от 00:00 до 00:03 - тогда можно проверять канал и откат.
Ширина канала рассчитывается как разница между Open бара #24 и Close бара #1.
Если условие для открытия позиции выполнено, то канал отображается объектом OBJ_RECTANGLE:
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.EA Close
Советник на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и одном трендовом iMA (Moving Average, MA) индикаторе.
Советник "пробой прошлой свечи".Skyscraper
Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линией