Rollback system

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Определение ширины канала (Channel Open Close) за предыдущие сутки. Если ширина канала достаточная, то определяется величина отката (Rollback И Channel Rollback). Рисование объектов OBJ_RECTANGLE.

Советник работает на таймфрейме PERIOD_H1 - этот параметр прописан внутри кода и не вынесен во входные параметры. Запрет на работу в понедельник и в пятницу. Если нет позиций, и последнее известное время торгового сервера от 00:00 до 00:03 - тогда можно проверять канал и откат.

Ширина канала рассчитывается как разница между Open бара #24 и Close бара #1.

Если условие для открытия позиции выполнено, то канал отображается объектом OBJ_RECTANGLE:







