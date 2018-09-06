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Rollback system - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1583
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Определение ширины канала (Channel Open Close) за предыдущие сутки. Если ширина канала достаточная, то определяется величина отката (Rollback И Channel Rollback). Рисование объектов OBJ_RECTANGLE.

Советник работает на таймфрейме PERIOD_H1 - этот параметр прописан внутри кода и не вынесен во входные параметры. Запрет на работу в понедельник и в пятницу. Если нет позиций, и последнее известное время торгового сервера от 00:00 до 00:03 - тогда можно проверять канал и откат.  

Ширина канала рассчитывается как разница между Open бара #24 и Close бара #1.

Если условие для открытия позиции выполнено, то канал отображается объектом OBJ_RECTANGLE:

Rollback system


Rollback system

Money-Meter Money-Meter

Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.

EA Close EA Close

Советник на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и одном трендовом iMA (Moving Average, MA) индикаторе.

Previous Candle Breakdown 3 Previous Candle Breakdown 3

Советник "пробой прошлой свечи".

Skyscraper Skyscraper

Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линией