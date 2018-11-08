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Previous Candle Breakdown 3 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
第二个版本的开发: Previous Candle Breakdow 2
增加了参数
- Maximum volume position (positions) - 仓位的最大交易量
假定我们仓位的总交易量是 2.5 手, Maximum volume position 是 3.3 手, 而我们收到了交易信号。在预先检查中，建立仓位的交易量是 1.5 手，2.5 + 1.5 > 3.3, 意思也就是不能建立新的仓位。
EA 会在从1分钟到1个月的任何时段中等待突破的机会，在指定的时段中，柱 #1 是用于检验突破的 Breakdown previous candle. 也可以启用两个过滤器 - 移动平均。
在EA中，实现了跟踪止损 (第一次修改止损水平)，可以把止损移动到盈亏平衡点。
仓位的大小可以是永久的 (Lots 大于0而 Risk 等于0)，也可以是根据每次交易的风险动态计算的 (Risk 大于0而 Lots 等于0).
请注意!这几种情况是不允许的，其中:
- "Lots" 和 "Risk" 都大于0;
- "Lots" 和 "Risk" 都等于0.
当达到目标利润时， Close all positions when profit is achieved（当利润达到时关闭所有仓位）, 所有的仓位都将关闭。EA 会 确保在每个方向上在指定的时段不超过一个仓位 Previous Candle Breakdown（前一烛形突破）.
图 1. 当前时段: M15, 突破设为 H4
输入参数
- Previous Candle Breakdown - 烛形要突破的时段;
- Indent from High or Low - 与突破烛形的最高价和最低价的距离;
- Fast: av. period - 移动平均 "Fast": 平均周期数; 如果设为0，指标过滤器的 "Fast" 和 "Slow" 就不会使用;
- Fast: horizontal shift - 移动平均 "Fast": 指标的水平偏移;
- Fast: type of price - 移动平均 "Fast": 指标计算的价格类型;
- Slow: av. period - 移动平均 "Slow": 平均周期数; 如果设为0，指标过滤器中的 "Fast" 和 "Slow" 都不会使用;
- Slow: horizontal shift - 移动平均 "Slow": 指标的水平偏移;
- Slow: type of price - 移动平均 "Slow": 指标计算价格的类型;
- Fast and Slow: smoothing type - 平均类型 (对 "Fast" 和 "Slow" 是共用的);
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 获利;
- Trailing Stop - 跟踪止损 (第一次修改止损时作为盈亏平衡点);
- Trailing Step - 跟踪止损步长;
- Lots - 手数大小是永久的 (Risk 必须设为0);
- Risk - 手数大小是根据每次交易风险百分比动态计算的 (Lots 必须设为0);
- Maximum number of positions in one direction - 一个方向上的最大仓位数量;
- Maximum volume position (positions) - 仓位最大交易量
- Close all positions when profit is achieved - 当利润达到时关闭所有仓位.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22145
本开发库以及 iCanvas 类简单使用了 Canvas 来开发程序。TradeTransactions
在应用程序中的任何位置来访问 OnTradeTransaction 中的数据。
为前一天定义通道宽度。EA Close
这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。