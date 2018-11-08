第二个版本的开发: Previous Candle Breakdow 2

增加了参数

Maximum volume position (positions) - 仓位的最大交易量

假定我们仓位的总交易量是 2.5 手, Maximum volume position 是 3.3 手, 而我们收到了交易信号。在预先检查中，建立仓位的交易量是 1.5 手，2.5 + 1.5 > 3.3, 意思也就是不能建立新的仓位。

EA 会在从1分钟到1个月的任何时段中等待突破的机会，在指定的时段中，柱 #1 是用于检验突破的 Breakdown previous candle. 也可以启用两个过滤器 - 移动平均。

请注意!为了使过滤器正常运行，需要平均周期数 Fast: av. period 和 Slow: av. period 都要大于0.

在EA中，实现了跟踪止损 (第一次修改止损水平)，可以把止损移动到盈亏平衡点。

仓位的大小可以是永久的 (Lots 大于0而 Risk 等于0)，也可以是根据每次交易的风险动态计算的 (Risk 大于0而 Lots 等于0).

请注意!这几种情况是不允许的，其中: "Lots" 和 "Risk" 都大于0;

"Lots" 和 "Risk" 都等于0.

当达到目标利润时， Close all positions when profit is achieved（当利润达到时关闭所有仓位）, 所有的仓位都将关闭。EA 会 确保在每个方向上在指定的时段不超过一个仓位 Previous Candle Breakdown（前一烛形突破）.

图 1. 当前时段: M15, 突破设为 H4





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