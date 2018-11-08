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Previous Candle Breakdown 3 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
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第二个版本的开发: Previous Candle Breakdow 2

增加了参数

  • Maximum volume position (positions) - 仓位的最大交易量

假定我们仓位的总交易量是 2.5 手, Maximum volume position 是 3.3 手, 而我们收到了交易信号。在预先检查中，建立仓位的交易量是 1.5 手，2.5 + 1.5 > 3.3, 意思也就是不能建立新的仓位。

EA 会在从1分钟到1个月的任何时段中等待突破的机会，在指定的时段中，柱 #1 是用于检验突破的 Breakdown previous candle. 也可以启用两个过滤器 - 移动平均。

请注意!为了使过滤器正常运行，需要平均周期数 Fast: av. period 和 Slow: av. period 都要大于0.

在EA中，实现了跟踪止损 (第一次修改止损水平)，可以把止损移动到盈亏平衡点。

仓位的大小可以是永久的 (Lots 大于0而 Risk 等于0)，也可以是根据每次交易的风险动态计算的 (Risk 大于0而 Lots 等于0).

请注意!这几种情况是不允许的，其中:

  • "Lots" 和 "Risk" 都大于0;
  • "Lots" 和 "Risk" 都等于0.

当达到目标利润时， Close all positions when profit is achieved（当利润达到时关闭所有仓位）, 所有的仓位都将关闭。EA 会 确保在每个方向上在指定的时段不超过一个仓位 Previous Candle Breakdown（前一烛形突破）.

前一突破烛形

图 1. 当前时段: M15, 突破设为 H4


输入参数

  • Previous Candle Breakdown - 烛形要突破的时段;
  • Indent from High or Low - 与突破烛形的最高价和最低价的距离;
  • Fast: av. period - 移动平均 "Fast": 平均周期数; 如果设为0，指标过滤器的 "Fast" 和 "Slow" 就不会使用;
  • Fast: horizontal shift - 移动平均 "Fast": 指标的水平偏移;
  • Fast: type of price - 移动平均 "Fast": 指标计算的价格类型;
  • Slow: av. period - 移动平均 "Slow": 平均周期数; 如果设为0，指标过滤器中的 "Fast" 和 "Slow" 都不会使用;
  • Slow: horizontal shift - 移动平均 "Slow": 指标的水平偏移;
  • Slow: type of price - 移动平均 "Slow": 指标计算价格的类型;
  • Fast and Slow: smoothing type - 平均类型 (对 "Fast" 和 "Slow" 是共用的);
  • Stop Loss - 止损;
  • Take Profit - 获利;
  • Trailing Stop - 跟踪止损 (第一次修改止损时作为盈亏平衡点);
  • Trailing Step - 跟踪止损步长;
  • Lots - 手数大小是永久的 (Risk 必须设为0);
  • Risk - 手数大小是根据每次交易风险百分比动态计算的 (Lots 必须设为0);
  • Maximum number of positions in one direction - 一个方向上的最大仓位数量;
  • Maximum volume position (positions) - 仓位最大交易量
  • Close all positions when profit is achieved - 当利润达到时关闭所有仓位.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22145

Easy Canvas Easy Canvas

本开发库以及 iCanvas 类简单使用了 Canvas 来开发程序。

TradeTransactions TradeTransactions

在应用程序中的任何位置来访问 OnTradeTransaction 中的数据。

Rollback 系统 Rollback 系统

为前一天定义通道宽度。

EA Close EA Close

这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。