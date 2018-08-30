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EA Close - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - KLOPKA
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает в момент рождения нового бара. Открывает позицию объёмом Lots и сразу ставит Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit).
Проверяет значения индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и iMA (Moving Average, MA). Для обоих осцилляторов задаются уровни значений: для CCI это CCI Level, а для STO соответственно STO Level UP и STO Level DOWN. MA сравнивается с ценой Open или Close бара #1.
Торговые сигналы
BUY: CCI #1 < "-" CCI Level И STO #1 < STO Level DOWN И Open #1 > MA #1
SELL: CCI #1 > CCI Level И STO #1 > STO Level UP И Close #1 < MA #1
Таймфрейм M15
Торговая система определяющая флет/тренд по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).WILL_VAL
Индикатор WILL VAL
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.Rollback system
Определение ширины канала за предыдущие сутки.