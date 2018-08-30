Автор идеи - KLOPKA

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает в момент рождения нового бара. Открывает позицию объёмом Lots и сразу ставит Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit).

Проверяет значения индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и iMA (Moving Average, MA). Для обоих осцилляторов задаются уровни значений: для CCI это CCI Level, а для STO соответственно STO Level UP и STO Level DOWN. MA сравнивается с ценой Open или Close бара #1.





Торговые сигналы

BUY: CCI #1 < "-" CCI Level И STO #1 < STO Level DOWN И Open #1 > MA #1

SELL: CCI #1 > CCI Level И STO #1 > STO Level UP И Close #1 < MA #1





Таймфрейм M15



