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EA Close - эксперт для MetaTrader 5

klopka | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1852
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Автор идеи - KLOPKA

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает в момент рождения нового бара. Открывает позицию объёмом Lots и сразу ставит Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit).

Проверяет значения индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и iMA (Moving Average, MA). Для обоих осцилляторов задаются уровни значений: для CCI это CCI Level, а для STO соответственно STO Level UP и STO Level DOWN. MA сравнивается с ценой Open или Close бара #1.


Торговые сигналы

BUY:  CCI #1 < "-" CCI Level И STO #1 < STO Level DOWN И Open #1 > MA #1 

SELL:  CCI #1 > CCI Level И STO #1 > STO Level UP И Close #1 < MA #1 


Таймфрейм M15

EA Close USDJPY M15

EA Close EURUSD M15

One Two Three One Two Three

Торговая система определяющая флет/тренд по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).

WILL_VAL WILL_VAL

Индикатор WILL VAL

Money-Meter Money-Meter

Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.

Rollback system Rollback system

Определение ширины канала за предыдущие сутки.