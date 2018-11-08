代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Rollback 系统 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1676
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

为前一天定义通道的宽度 (Channel Open Close)，如果通道的宽度足够，就确定回滚的量 (RollbackChannel Rollback)，绘制 OBJ_RECTANGLE 对象。

EA 工作于 PERIOD_H1 时段 - 这个参数是在代码中固定的，而没有包含在输入参数中。在星期一和星期五会禁止其工作。如果没有仓位，而交易服务器的最近时间是从 00:00 到 00:03 之间 - 则您应当检查通道和回滚。  

通道的宽度是按照柱 #24 的开盘价和柱 #1 的收盘价之差来计算的。

如果满足了建立仓位的条件，通道就会显示为 OBJ_RECTANGLE 对象:

Rollback 系统


Rollback 系统

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22142

Previous Candle Breakdown 3 Previous Candle Breakdown 3

"Previous Candle Breakdown" EA 交易。

Easy Canvas Easy Canvas

本开发库以及 iCanvas 类简单使用了 Canvas 来开发程序。

EA Close EA Close

这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。

One Two Three One Two Three

这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.