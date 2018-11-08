Rollback 系统

思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

为前一天定义通道的宽度 (Channel Open Close)，如果通道的宽度足够，就确定回滚的量 (Rollback 和 Channel Rollback)，绘制 OBJ_RECTANGLE 对象。

EA 工作于 PERIOD_H1 时段 - 这个参数是在代码中固定的，而没有包含在输入参数中。在星期一和星期五会禁止其工作。如果没有仓位，而交易服务器的最近时间是从 00:00 到 00:03 之间 - 则您应当检查通道和回滚。

通道的宽度是按照柱 #24 的开盘价和柱 #1 的收盘价之差来计算的。

如果满足了建立仓位的条件，通道就会显示为 OBJ_RECTANGLE 对象:







