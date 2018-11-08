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Rollback 系统 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1676
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
为前一天定义通道的宽度 (Channel Open Close)，如果通道的宽度足够，就确定回滚的量 (Rollback 和 Channel Rollback)，绘制 OBJ_RECTANGLE 对象。
EA 工作于 PERIOD_H1 时段 - 这个参数是在代码中固定的，而没有包含在输入参数中。在星期一和星期五会禁止其工作。如果没有仓位，而交易服务器的最近时间是从 00:00 到 00:03 之间 - 则您应当检查通道和回滚。
通道的宽度是按照柱 #24 的开盘价和柱 #1 的收盘价之差来计算的。
如果满足了建立仓位的条件，通道就会显示为 OBJ_RECTANGLE 对象:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22142
Previous Candle Breakdown 3
"Previous Candle Breakdown" EA 交易。Easy Canvas
本开发库以及 iCanvas 类简单使用了 Canvas 来开发程序。
EA Close
这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。One Two Three
这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.