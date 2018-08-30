Следует учитывать, что при первом запуске или смене инструмента Instrument индикатору требуется подгрузка исторических данных выбранного инструмента. Если перерисовка быстро не произошла, или индикатор отобразился некорректно, то для ускорения его перерисовки и получения верного отображения можно просто переключить таймфрейм графика.

