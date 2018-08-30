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Индикаторы

WILL_VAL - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1882
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Larry Williams' WILL VAL.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Instrument - имя инструмента, относительно которого проводится расчёт
  • First EMA period - период первого экспоненциального сглаживания
  • Second EMA period - период второго экспоненциального сглаживания
  • Period - период расчёта индикатора
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

WV = 100.0 * (Value - Min) / (Max-Min)

где:

Value = MA1-MA2
MA1 - EMA(Price, First EMA period)
MA2 - EMA(Price, Second EMA period)
Max, Min - максимальное и минимальное значения Value в диапазоне Period
Price = Close(Current Instrument) / Close(Instrument)

Следует учитывать, что при первом запуске или смене инструмента Instrument индикатору требуется подгрузка исторических данных выбранного инструмента. Если перерисовка быстро не произошла, или индикатор отобразился некорректно, то для ускорения его перерисовки и получения верного отображения можно просто переключить таймфрейм графика.

Рис.1. Расчёт относительно EURJPY



Рис.2. Расчёт относительно XAUDUSD


Рис.3. Расчёт относительно USDRUB


Volume_Price_Momentum_Oscillator Volume_Price_Momentum_Oscillator

Индикатор Volume Price Momentum Oscillator

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

Индикатор XHullTrend_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

One Two Three One Two Three

Торговая система определяющая флет/тренд по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).

EA Close EA Close

Советник на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и одном трендовом iMA (Moving Average, MA) индикаторе.