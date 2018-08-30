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WILL_VAL - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Larry Williams' WILL VAL.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Instrument - имя инструмента, относительно которого проводится расчёт
- First EMA period - период первого экспоненциального сглаживания
- Second EMA period - период второго экспоненциального сглаживания
- Period - период расчёта индикатора
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
WV = 100.0 * (Value - Min) / (Max-Min)
где:
Value = MA1-MA2
MA1 - EMA(Price, First EMA period)
MA2 - EMA(Price, Second EMA period)
Max, Min - максимальное и минимальное значения Value в диапазоне Period
Price = Close(Current Instrument) / Close(Instrument)
Следует учитывать, что при первом запуске или смене инструмента Instrument индикатору требуется подгрузка исторических данных выбранного инструмента. Если перерисовка быстро не произошла, или индикатор отобразился некорректно, то для ускорения его перерисовки и получения верного отображения можно просто переключить таймфрейм графика.
Рис.1. Расчёт относительно EURJPY
Рис.2. Расчёт относительно XAUDUSD
Рис.3. Расчёт относительно USDRUB
Индикатор Volume Price Momentum OscillatorXHullTrend_Digit_HTF
Индикатор XHullTrend_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Торговая система определяющая флет/тренд по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).EA Close
Советник на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и одном трендовом iMA (Moving Average, MA) индикаторе.