思路来自于 - KLOPKA

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 只在新柱出现的时候工作，它会建立交易量为 Lots 的仓位，并且立即设置止损 (Stop Loss) 和获利 (Take Profit) 水平。

它还会检验 iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和 iMA (移动平均, MA) 指标。对两个振荡指标都设置了水平值: 对于 CCI, 这是 CCI Level, 而对于 STO, 对应地有 STO Level UP 和 STO Level DOWN。MA 是用来和柱 #1 的开盘价或者收盘价来比较的。





交易信号

买入: CCI #1 < "-" CCI Level 并且 STO #1 < STO Level DOWN 并且 Open #1 > MA #1

卖出: CCI #1 > CCI Level 并且 STO #1 > STO Level UP 并且 Close #1 < MA #1





M15 时段



