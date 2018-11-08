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EA Close - MetaTrader 5EA

klopka | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路来自于 - KLOPKA

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 只在新柱出现的时候工作，它会建立交易量为 Lots 的仓位，并且立即设置止损 (Stop Loss) 和获利 (Take Profit) 水平。

它还会检验 iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和 iMA (移动平均, MA) 指标。对两个振荡指标都设置了水平值: 对于 CCI, 这是 CCI Level, 而对于 STO, 对应地有 STO Level UP  STO Level DOWN。MA 是用来和柱 #1 的开盘价或者收盘价来比较的。


交易信号

买入:  CCI #1 < "-" CCI Level 并且 STO #1 < STO Level DOWN 并且 Open #1 > MA #1 

卖出:  CCI #1 > CCI Level 并且 STO #1 > STO Level UP 并且 Close #1 < MA #1 


M15 时段

EA Close USDJPY M15

EA Close EURUSD M15

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22138

Rollback 系统 Rollback 系统

为前一天定义通道宽度。

Previous Candle Breakdown 3 Previous Candle Breakdown 3

"Previous Candle Breakdown" EA 交易。

One Two Three One Two Three

这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.

Volume_Price_Momentum_Oscillator Volume_Price_Momentum_Oscillator

Volume Price Momentum Oscillator