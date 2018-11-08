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EA Close - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1890
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - KLOPKA
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个 EA 只在新柱出现的时候工作，它会建立交易量为 Lots 的仓位，并且立即设置止损 (Stop Loss) 和获利 (Take Profit) 水平。
它还会检验 iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和 iMA (移动平均, MA) 指标。对两个振荡指标都设置了水平值: 对于 CCI, 这是 CCI Level, 而对于 STO, 对应地有 STO Level UP 和 STO Level DOWN。MA 是用来和柱 #1 的开盘价或者收盘价来比较的。
交易信号
买入: CCI #1 < "-" CCI Level 并且 STO #1 < STO Level DOWN 并且 Open #1 > MA #1
卖出: CCI #1 > CCI Level 并且 STO #1 > STO Level UP 并且 Close #1 < MA #1
M15 时段
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22138
Rollback 系统
为前一天定义通道宽度。Previous Candle Breakdown 3
"Previous Candle Breakdown" EA 交易。
One Two Three
这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.Volume_Price_Momentum_Oscillator
Volume Price Momentum Oscillator