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One Two Three - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Martes
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник определяет по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) состояние рынка: флет или тренд.
Открытие позиций происходит только в момент рождения нового бара (и только если есть сигнал на открытие), трейлинг работает на каждом тике (на каждом тике проверяется возможность переноса уровня Стоп Лосс).
Принцип определения флета
Берём CHO: Number bars for flat баров и проверяем условие: на всех взятых барах значение индикатора Chaikin Oscillator должно быть в диапазоне от "-" CHO: Flat level до "+" CHO: Flat level. Допустимая достоверность - Channels Flat or Open. Допустим Channels Flat or Open равен 90%. Если из взятых баров 90% или больше находятся внутри диапазона от "-" CHO: Flat level до "+" CHO: Flat level, значит сейчас флет.
С флетом разобрались. Теперь самый сокровенный вопрос: "А что с этим собственно делать"? :)
Если флет, то просто выходим и ждём, когда родится новый бар. Если же не флет, то проверяем значение индикатора Chaikin Oscillator на баре #0:
- если значение Chaikin Oscillator на баре #0 >= CHO: Open level => сигнал на открытие BUY
- если значение Chaikin Oscillator на баре #0 <= - CHO: Open level => сигнал на открытие SELL
Для EURUSD, M5 прописаны значения советника по умолчанию, результат теста:
Индикатор WILL VALVolume_Price_Momentum_Oscillator
Индикатор Volume Price Momentum Oscillator
Советник на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и одном трендовом iMA (Moving Average, MA) индикаторе.Money-Meter
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.