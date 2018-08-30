CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

One Two Three - эксперт для MetaTrader 5

Martes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2028
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Martes

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник определяет по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) состояние рынка: флет или тренд. 

Открытие позиций происходит только в момент рождения нового бара (и только если есть сигнал на открытие), трейлинг работает на каждом тике (на каждом тике проверяется возможность переноса уровня Стоп Лосс).

Принцип определения флета

Берём CHO: Number bars for flat баров и проверяем условие: на всех взятых барах значение индикатора Chaikin Oscillator должно быть в диапазоне от "-"  CHO: Flat level до "+" CHO: Flat level. Допустимая достоверность - Channels Flat or Open. Допустим Channels Flat or Open равен 90%. Если из взятых баров 90% или больше находятся внутри диапазона от "-"  CHO: Flat level до "+" CHO: Flat level, значит сейчас флет.

One Two Three flat

С флетом разобрались. Теперь самый сокровенный вопрос: "А что с этим собственно делать"? :)

Если флет, то просто выходим и ждём, когда родится новый бар. Если же не флет, то проверяем значение индикатора Chaikin Oscillator на баре #0:

  • если значение Chaikin Oscillator на баре #0 >= CHO: Open level => сигнал на открытие BUY
  • если значение Chaikin Oscillator на баре #0 <= - CHO: Open level => сигнал на открытие SELL

Для EURUSD, M5 прописаны значения советника по умолчанию, результат теста:

One Two Three test

WILL_VAL WILL_VAL

Индикатор WILL VAL

Volume_Price_Momentum_Oscillator Volume_Price_Momentum_Oscillator

Индикатор Volume Price Momentum Oscillator

EA Close EA Close

Советник на двух осцилляторах: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iStochastic (Stochastic Oscillator) и одном трендовом iMA (Moving Average, MA) индикаторе.

Money-Meter Money-Meter

Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.