Автор идеи - Martes

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник определяет по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) состояние рынка: флет или тренд.

Открытие позиций происходит только в момент рождения нового бара (и только если есть сигнал на открытие), трейлинг работает на каждом тике (на каждом тике проверяется возможность переноса уровня Стоп Лосс).

Принцип определения флета

Берём CHO: Number bars for flat баров и проверяем условие: на всех взятых барах значение индикатора Chaikin Oscillator должно быть в диапазоне от "-" CHO: Flat level до "+" CHO: Flat level. Допустимая достоверность - Channels Flat or Open. Допустим Channels Flat or Open равен 90%. Если из взятых баров 90% или больше находятся внутри диапазона от "-" CHO: Flat level до "+" CHO: Flat level, значит сейчас флет.





С флетом разобрались. Теперь самый сокровенный вопрос: "А что с этим собственно делать"? :)

Если флет, то просто выходим и ждём, когда родится новый бар. Если же не флет, то проверяем значение индикатора Chaikin Oscillator на баре #0:

если значение Chaikin Oscillator на баре #0 >= CHO: Open level => сигнал на открытие BUY

=> сигнал на открытие BUY если значение Chaikin Oscillator на баре #0 <= - CHO: Open level => сигнал на открытие SELL

Для EURUSD, M5 прописаны значения советника по умолчанию, результат теста:



