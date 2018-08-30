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Volume_Price_Momentum_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Volume Price Momentum - моментум объёма и цены.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
VPMO = EMA(VPM, Period)
где:
VPM = Volume * (Close - PrevClose)
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