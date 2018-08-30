CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volume_Price_Momentum_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2179
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Volume Price Momentum - моментум объёма и цены.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

VPMO = EMA(VPM, Period)

где:

VPM = Volume * (Close - PrevClose)

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

Индикатор XHullTrend_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Tunnel Method Tunnel Method

Торговля по трём iMA (Moving Average, MA)

WILL_VAL WILL_VAL

Индикатор WILL VAL

One Two Three One Two Three

Торговая система определяющая флет/тренд по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).