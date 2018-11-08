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One Two Three - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2167
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Martes
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个 EA 使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义市场的状态：盘整或是趋势。
只有在新柱出现（并且只在有建仓信号）时建立仓位，在每个分时使用追踪（在每个分时检查是否有机会移动止损水平)。
盘整的定义原则
EA 使用 CHO: Number bars for flat 个柱来检查条件: 蔡金振荡指标值在所有的柱中应当在从"-" CHO: Flat level 到 "+" CHO: Flat level 的范围之内。有效精确性 - Channels Flat or Open. 假定 Channels Flat or Open 等于 90%. 如果在所有的柱中, 90% 或者更多的柱都在从 "-" CHO: Flat level 到 "+" CHO: Flat level 的范围之内，就是盘整阶段。
现在，我们应当怎样处理所有那些数据呢?
如果时盘整的时候，我们只要简单等待新柱的到来，否则，就在第 #0 柱检验蔡金振荡指标值:
- 如果在柱 #0 的蔡金振荡指标值 >= CHO: Open level => 买入建仓信号
- 如果在柱 #0 的蔡金振荡指标值 <= - CHO: Open level => 卖出建仓信号
默认参数值是用于 EURUSD M5 的。测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22127
EA Close
这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。Rollback 系统
为前一天定义通道宽度。
Volume_Price_Momentum_Oscillator
Volume Price Momentum OscillatorXHullTrend_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。