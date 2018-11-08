思路来自于 - Martes

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义市场的状态：盘整或是趋势。

只有在新柱出现（并且只在有建仓信号）时建立仓位，在每个分时使用追踪（在每个分时检查是否有机会移动止损水平)。

盘整的定义原则

EA 使用 CHO: Number bars for flat 个柱来检查条件: 蔡金振荡指标值在所有的柱中应当在从"-" CHO: Flat level 到 "+" CHO: Flat level 的范围之内。有效精确性 - Channels Flat or Open. 假定 Channels Flat or Open 等于 90%. 如果在所有的柱中, 90% 或者更多的柱都在从 "-" CHO: Flat level 到 "+" CHO: Flat level 的范围之内，就是盘整阶段。





现在，我们应当怎样处理所有那些数据呢?

如果时盘整的时候，我们只要简单等待新柱的到来，否则，就在第 #0 柱检验蔡金振荡指标值:

如果在柱 #0 的蔡金振荡指标值 >= CHO: Open level => 买入建仓信号

=> 买入建仓信号 如果在柱 #0 的蔡金振荡指标值 <= - CHO: Open level => 卖出建仓信号

默认参数值是用于 EURUSD M5 的。测试结果:



