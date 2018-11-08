代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

One Two Three - MetaTrader 5EA

Martes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2167
等级:
(23)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Martes

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义市场的状态：盘整或是趋势。 

只有在新柱出现（并且只在有建仓信号）时建立仓位，在每个分时使用追踪（在每个分时检查是否有机会移动止损水平)。

盘整的定义原则

EA 使用 CHO: Number bars for flat 个柱来检查条件: 蔡金振荡指标值在所有的柱中应当在从"-"  CHO: Flat level"+" CHO: Flat level 的范围之内。有效精确性 - Channels Flat or Open. 假定 Channels Flat or Open 等于 90%. 如果在所有的柱中, 90% 或者更多的柱都在从 "-"  CHO: Flat level 到 "+" CHO: Flat level 的范围之内，就是盘整阶段。

One Two Three 盘整

现在，我们应当怎样处理所有那些数据呢?

如果时盘整的时候，我们只要简单等待新柱的到来，否则，就在第 #0 柱检验蔡金振荡指标值:

  • 如果在柱 #0 的蔡金振荡指标值 >= CHO: Open level => 买入建仓信号
  • 如果在柱 #0 的蔡金振荡指标值 <= - CHO: Open level => 卖出建仓信号

默认参数值是用于 EURUSD M5 的。测试结果:

One Two Three 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22127

EA Close EA Close

这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。

Rollback 系统 Rollback 系统

为前一天定义通道宽度。

Volume_Price_Momentum_Oscillator Volume_Price_Momentum_Oscillator

Volume Price Momentum Oscillator

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。