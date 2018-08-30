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Индикаторы

JSatlCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1411
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах: 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Индикатор представлен в двух вариантах:

  1. JSatlCandle_HTF для отображения в дополнительном окне;
  2. JSatlCandle__HTF для отображения в основном окне.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JSatl.ex5 и JSatlCandle.ex5.

Рис.1. Индикаторы JSatlCandle_HTF и JSatlCandle__HTF

Рис.1. Индикаторы JSatlCandle_HTF и JSatlCandle__HTF

Inertia_Candles Inertia_Candles

Индикатор окрашивает свечки, размер тела которых в пунктах больше, чем значение входного параметра индикатора

SSL_NRTR_HTF SSL_NRTR_HTF

Индикатор SSL_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Tunnel Method Tunnel Method

Торговля по трём iMA (Moving Average, MA)

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

Индикатор XHullTrend_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах