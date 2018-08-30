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JSatlCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Индикатор представлен в двух вариантах:
- JSatlCandle_HTF для отображения в дополнительном окне;
- JSatlCandle__HTF для отображения в основном окне.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JSatl.ex5 и JSatlCandle.ex5.
Рис.1. Индикаторы JSatlCandle_HTF и JSatlCandle__HTF
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