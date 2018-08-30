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Индикаторы

Inertia_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1754
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: NICTRADER

Индикатор окрашивает свечки, размер тела которых в пунктах больше, чем значение входного параметра индикатора: 

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint body=100; //Размер изменения цены в пунктах  

 

Рис.1. Индикатор Inertia_Candles

Рис.1. Индикатор Inertia_Candles

SSL_NRTR_HTF SSL_NRTR_HTF

Индикатор SSL_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Sprut Sprut

Сетка Stop и Limit отложенных ордеров.

JSatlCandle_HTF JSatlCandle_HTF

Индикатор JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Tunnel Method Tunnel Method

Торговля по трём iMA (Moving Average, MA)