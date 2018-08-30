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Inertia_Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: NICTRADER
Индикатор окрашивает свечки, размер тела которых в пунктах больше, чем значение входного параметра индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint body=100; //Размер изменения цены в пунктах
Рис.1. Индикатор Inertia_Candles
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Индикатор SSL_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSprut
Сетка Stop и Limit отложенных ордеров.
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Индикатор JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахTunnel Method
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