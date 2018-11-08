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在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
指标有两个版本:
- JSatlCandle_HTF 用于在额外窗口中显示;
- JSatlCandle__HTF 用于在主窗口中显示。
指标需要 JSatl.ex5 和 JSatlCandle.ex5 指标文件才能正确运行。把它们放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. JSatlCandle_HTF 和 JSatlCandle__HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22124
XHullTrend_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。Volume_Price_Momentum_Oscillator
Volume Price Momentum Oscillator
Inertia_Candles
本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。Tunnel 方法
根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。