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JSatlCandle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JSatlCandle_HTF.mq5 (21.66 KB) 预览
JSatlCandle__HTF.mq5 (21.65 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
JSatl.mq5 (6.8 KB) 预览
JSatlCandle.mq5 (15.47 KB) 预览
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在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标： 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

指标有两个版本:

  1. JSatlCandle_HTF 用于在额外窗口中显示;
  2. JSatlCandle__HTF 用于在主窗口中显示。

指标需要 JSatl.ex5 和 JSatlCandle.ex5 指标文件才能正确运行。把它们放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. JSatlCandle_HTF 和 JSatlCandle__HTF

图 1. JSatlCandle_HTF 和 JSatlCandle__HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22124

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。

Volume_Price_Momentum_Oscillator Volume_Price_Momentum_Oscillator

Volume Price Momentum Oscillator

Inertia_Candles Inertia_Candles

本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。

Tunnel 方法 Tunnel 方法

根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。