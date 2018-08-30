Торговая система на сигналах индикатора SSL_NRTR с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Индикатор окрашивает свечки, размер тела которых в пунктах больше, чем значение входного параметра индикатора

Индикатор JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах