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Индикаторы

SSL_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1316
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
SSL_NRTR.mq5 (15.04 KB) просмотр
SSL_NRTR_HTF.mq5 (21.46 KB) просмотр
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Индикатор  SSL_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SSL_NRTR.ex5.

Рис.1. Индикатор SSL_NRTR_HTF

Рис.1. Индикатор SSL_NRTR_HTF

Sprut Sprut

Сетка Stop и Limit отложенных ордеров.

Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора SSL_NRTR с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Inertia_Candles Inertia_Candles

Индикатор окрашивает свечки, размер тела которых в пунктах больше, чем значение входного параметра индикатора

JSatlCandle_HTF JSatlCandle_HTF

Индикатор JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах