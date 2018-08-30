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SSL_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SSL_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SSL_NRTR.ex5.
Рис.1. Индикатор SSL_NRTR_HTF
Sprut
Сетка Stop и Limit отложенных ордеров.Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора SSL_NRTR с возможностью удержания позиций точно фиксированное время
Inertia_Candles
Индикатор окрашивает свечки, размер тела которых в пунктах больше, чем значение входного параметра индикатораJSatlCandle_HTF
Индикатор JSatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах