本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。

根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。

这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。

Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。