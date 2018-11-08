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SSL_NRTR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
SSL_NRTR.mq5 (15.04 KB) 预览
SSL_NRTR_HTF.mq5 (21.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，应当把 SSL_NRTR.ex5 指标文件加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. SSL_NRTR_HTF

图 1. SSL_NRTR_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22120

Tunnel 方法 Tunnel 方法

根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。

Inertia_Candles Inertia_Candles

本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。

Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus

这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。

Exp_XHullTrend_Digit Exp_XHullTrend_Digit

Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。