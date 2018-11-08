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在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，应当把 SSL_NRTR.ex5 指标文件加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. SSL_NRTR_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22120
Tunnel 方法
根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。Inertia_Candles
本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形。
Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus
这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。Exp_XHullTrend_Digit
Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。