请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1349
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。当柱关闭时，如果指标颜色有变化，如从无趋势变为有趋势或者从有趋势变成相反趋势，就生成信号。当仓位持有时间超过了预先设置的固定限制，仓位就会立即关闭:
input bool TimeTrade=true; //启用根据时间出场 input uint nTime=3840; //仓位持有时间分钟数
为了使生成的 EA 能够正确运行，需要把编译好的 SSL_NRTR.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。
图 1. 图表上交易的例子
在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22118
SSL_NRTR_HTF
在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标。Tunnel 方法
根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。
Exp_XHullTrend_Digit
Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec
这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。