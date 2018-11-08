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EA

Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus.mq5 (16.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
SSL_NRTR.mq5 (15.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。当柱关闭时，如果指标颜色有变化，如从无趋势变为有趋势或者从有趋势变成相反趋势，就生成信号。当仓位持有时间超过了预先设置的固定限制，仓位就会立即关闭:

input bool   TimeTrade=true;       //启用根据时间出场
input uint   nTime=3840;           //仓位持有时间分钟数

为了使生成的 EA 能够正确运行，需要把编译好的 SSL_NRTR.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。

图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22118

SSL_NRTR_HTF SSL_NRTR_HTF

在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标。

Tunnel 方法 Tunnel 方法

根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。

Exp_XHullTrend_Digit Exp_XHullTrend_Digit

Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。

Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec

这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。