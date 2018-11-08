这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。当柱关闭时，如果指标颜色有变化，如从无趋势变为有趋势或者从有趋势变成相反趋势，就生成信号。当仓位持有时间超过了预先设置的固定限制，仓位就会立即关闭:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=3840;

为了使生成的 EA 能够正确运行，需要把编译好的 SSL_NRTR.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。





图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表