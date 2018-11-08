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Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。当柱关闭时，如果趋势改变 (显示为烛形改变颜色) 就生成交易信号。
增加的EA输入变量是用于管理建立仓位的交易量的:
input uint BuyTotalMMTriger=5; // 用于计算止损的最近买入交易数 input uint BuyLossMMTriger=3; // 用于减少资金管理系数的亏损买入交易数量 input uint SellTotalMMTriger=5;// 用于计算止损的最近卖出交易数 input uint SellLossMMTriger=3; // 用于减少资金管理系数的亏损卖出交易数量 input double SmallMM_=0.01; // 交易亏损时占存款的比例 input double MM=0.1; // 正常交易时占存款的比例 input MarginMode MMMode=LOT; // 手数计算方法
在选择了这样的参数时，如果最近五个交易中有三个在相同的方向上出现亏损，EA 在下一次同方向建仓的时候，使用的交易量将是 0.01 手。如果最近五次交易的亏损数少于三次，则仓位的交易量是0.01手。
为了使生成的 EA 能正确运行，需要把编译好的指标文件 MA_Rounding.ex5 和 MA_Rounding_Candle.ex5 放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认 EA 交易参数的测试结果如下显示。
图 1. 图表上交易的例子
GBPJPY H1 在 2017 年的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22116
Exp_XHullTrend_Digit
Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 指标所生成的信号的。Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus
这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。
Trix
Trix 振荡指标TBS_Histogram
使用柱形图的基于分时的随机振荡指标