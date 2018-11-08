这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。当柱关闭时，如果趋势改变 (显示为烛形改变颜色) 就生成交易信号。

增加的EA输入变量是用于管理建立仓位的交易量的:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

在选择了这样的参数时，如果最近五个交易中有三个在相同的方向上出现亏损，EA 在下一次同方向建仓的时候，使用的交易量将是 0.01 手。如果最近五次交易的亏损数少于三次，则仓位的交易量是0.01手。

为了使生成的 EA 能正确运行，需要把编译好的指标文件 MA_Rounding.ex5 和 MA_Rounding_Candle.ex5 放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认 EA 交易参数的测试结果如下显示。





图 1. 图表上交易的例子

GBPJPY H1 在 2017 年的测试结果:





图 2. 测试结果图表