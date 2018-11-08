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TBS_Histogram - MetaTrader 5脚本

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使用柱形图的基于分时的随机振荡指标 - 使用了 K 线和 D 线差距柱形图的修改版的随机振荡指标

它有十个输入参数：

  • %K period - 随机振荡指标 K 线周期数
  • %D period - 随机振荡指标 D 线周期数
  • Slowing - 慢速
  • %K method - 随机振荡K线的计算方法
  • %D method - 随机振荡 D 线的计算方法
  • Applied price
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平
  • Show %K line - 显示 K 线 (Yes/No)
  • Show %D line - 显示 D 线 (Yes/No)

计算:

K = MA(FastK, Slowing, %K method)
D = MA(K, %D period, %D method)
H = K - D

其中:

FastK = 100.0 * mins/maxes
mins  = Applied price - minLow
maxes = maxHigh - minLow
minLow, maxHigh - 在 %K 周期数范围内的最低价和最高价
H - 柱形图


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22114

Trix Trix

Trix 振荡指标

Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec

这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。

TBS TBS

基于分时的随机振荡指标

StochasticEx StochasticEx

扩展的随机振荡指标