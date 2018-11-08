使用柱形图的基于分时的随机振荡指标 - 使用了 K 线和 D 线差距柱形图的修改版的随机振荡指标 。

它有十个输入参数：

%K period - 随机振荡指标 K 线周期数

- 随机振荡指标 K 线周期数 %D period - 随机振荡指标 D 线周期数

- 随机振荡指标 D 线周期数 Slowing - 慢速

- 慢速 %K method - 随机振荡K线的计算方法

- 随机振荡K线的计算方法 %D method - 随机振荡 D 线的计算方法

- 随机振荡 D 线的计算方法 Applied price



Overbought - 超买水平

- 超买水平 Oversold - 超卖水平

- 超卖水平 Show %K line - 显示 K 线 (Yes/No)

- 显示 K 线 (Yes/No) Show %D line - 显示 D 线 (Yes/No)

计算: K = MA(FastK, Slowing, %K method) D = MA(K, %D period, %D method) H = K - D 其中: FastK = 100.0 * mins/maxes mins = Applied price - minLow maxes = maxHigh - minLow minLow, maxHigh - 在 %K 周期数范围内的最低价和最高价 H - 柱形图



