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StochasticEx - MetaTrader 5脚本

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扩展的随机振荡指标是一种不使用传统计算和显示方法的随机振荡指标。

本指标有三个输入参数:

  • %K period - K 线计算周期数
  • Slowing - 慢速计算周期数
  • Noise filter period - 噪音过滤计算周期数 (信号线)

计算:

K = KB1+KB2
Signal = SMA(K, Noise filter period)

其中:

KB1 = AvgLow/AvgHigh
KB2 = -AvgHigh/AvgLow
AvgLow  = SMA(LowB, Slowing)
AvgHigh = SMA(HighB,Slowing)
LowB  = Close-Min
HighB = Max-Close
Min, Max - 在 %K 周期数范围内的最低价和最高价


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22112

TBS TBS

基于分时的随机振荡指标

TBS_Histogram TBS_Histogram

使用柱形图的基于分时的随机振荡指标

PVA PVA

SonicR PVA 交易量指标

Sprut Sprut

获利与止损挂单的网格