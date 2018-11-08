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扩展的随机振荡指标是一种不使用传统计算和显示方法的随机振荡指标。
本指标有三个输入参数:
- %K period - K 线计算周期数
- Slowing - 慢速计算周期数
- Noise filter period - 噪音过滤计算周期数 (信号线)
计算:
K = KB1+KB2 Signal = SMA(K, Noise filter period)
其中:
KB1 = AvgLow/AvgHigh KB2 = -AvgHigh/AvgLow AvgLow = SMA(LowB, Slowing) AvgHigh = SMA(HighB,Slowing) LowB = Close-Min HighB = Max-Close Min, Max - 在 %K 周期数范围内的最低价和最高价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22112
TBS
基于分时的随机振荡指标TBS_Histogram
使用柱形图的基于分时的随机振荡指标