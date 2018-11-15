江恩最高价最低价激活指标（Gann High Low Activator Indicator）是由 Robert Krausz 在1998年的股票与商品杂志中描述的。它是前n个周期的最高价或者最低价的SMA的简单移动平均。



这个指标跟踪两条曲线（最高价和最低价），由柱的收盘价来定义应该画出哪条曲线。



这个版本显示了在趋势将要改变时将要突破的通道，并且使用了JMA来计算 (根据定义，江恩最高价最低价激活指标使用的是简单移动平均，但是其它一些平均，例如著名的JMA可以给出在一些条件下更适合交易的结果)。



