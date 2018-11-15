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Gann high/low activator JMA - MetaTrader 5脚本
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江恩最高价最低价激活指标（Gann High Low Activator Indicator）是由 Robert Krausz 在1998年的股票与商品杂志中描述的。它是前n个周期的最高价或者最低价的SMA的简单移动平均。
这个指标跟踪两条曲线（最高价和最低价），由柱的收盘价来定义应该画出哪条曲线。
这个版本显示了在趋势将要改变时将要突破的通道，并且使用了JMA来计算 (根据定义，江恩最高价最低价激活指标使用的是简单移动平均，但是其它一些平均，例如著名的JMA可以给出在一些条件下更适合交易的结果)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22111
Didi Needles - 含有 MA 阈值差异过滤
Didi Needles 指标的经典版本 (在图表上) ，现在基于MA 阈值的差异加上了过滤阈值。Sprut
获利与止损挂单的网格
DSL 市场均势 JMA
DSL 市场均势 JMA双重Ulcer指数
双重Ulcer指数