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XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XCCI_Candle_Vol_Zer.ex5.
Рис.1. Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF
ASCV
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