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显示 SonicR PVA 交易量增加值和它们的极值的指标。
它有四个输入参数:
- Climax period - 极值计算的周期数
- Rising period - 生成值计算的周期数
- Rising factor - 修正的生成值相对于烛形交易量的比例
- Extreme factor - 修正的极值相对于烛形交易量的比例
指标显示了五个状态:
- 在上升烛形上增加的交易量 - 浅绿色
- 在下降烛形上增加的交易量 - 橙色
- 在上升烛形上的极值交易量 - 绿色
- 在下降烛形上的极值交易量 - 红色
- 中性的交易量 - 灰色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22109
StochasticEx
扩展的随机振荡指标TBS
基于分时的随机振荡指标
Sprut
获利与止损挂单的网格Didi Needles - 含有 MA 阈值差异过滤
Didi Needles 指标的经典版本 (在图表上) ，现在基于MA 阈值的差异加上了过滤阈值。