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PVA - MetaTrader 5脚本

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显示 SonicR PVA 交易量增加值和它们的极值的指标。

它有四个输入参数:

  • Climax period - 极值计算的周期数
  • Rising period - 生成值计算的周期数
  • Rising factor - 修正的生成值相对于烛形交易量的比例
  • Extreme factor - 修正的极值相对于烛形交易量的比例

指标显示了五个状态:

  1. 在上升烛形上增加的交易量 - 浅绿色
  2. 在下降烛形上增加的交易量 - 橙色
  3. 在上升烛形上的极值交易量 - 绿色
  4. 在下降烛形上的极值交易量 - 红色
  5. 中性的交易量 - 灰色


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22109

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