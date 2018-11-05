彩色MACD指标，在系统单色的MACD基础上增加了色彩显示，默认情况下MACD递增显示绿色，MACD递减显示红色，MACD大于信号线，信号线显示蓝色，MACD小于信号线，信号线显示粉红色。

突破蜡烛图，收盘价突破前高，预示着牛市的到来；收盘价突破前低，预示着熊市，此指标应结合其他趋势或者震荡类指标一起研判。