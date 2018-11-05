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拉里·威廉姆斯的 WILL VAL 振荡器。
它有六个输入参数:
- Instrument - 金融产品名称，相对于其进行计算
- First EMA period - 第一个指数平滑周期
- Second EMA period - 第二个指数平滑周期
- Period - 指标计算周期
- Overbought - 超买等级
- Oversold - 超卖等级
计算:
WV = 100.0 * (Value - Min) / (Max-Min)
其中:
Value = MA1-MA2 MA1 - EMA(Price, First EMA period) MA2 - EMA(Price, Second EMA period) Max, Min - Period 范围内的最大和最小 'Value' 值 Price = Close(Current Instrument) / Close(Instrument)
请记住，指标需要在首次启动或变更“金融产品”时加载所选产品的历史数据。 如果重新绘制没有迅即发生，或指标显示不正确，只需切换图表时间帧以便加速其过程并得到正确的显示。
图例 1. 相对于 EURJPY 计算
图例 2. 相对于 XAUDUSD 计算
图例 3. 相对于 USDRUB 计算
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22099
Color MACD
彩色MACD指标，在系统单色的MACD基础上增加了色彩显示，默认情况下MACD递增显示绿色，MACD递减显示红色，MACD大于信号线，信号线显示蓝色，MACD小于信号线，信号线显示粉红色。Breakthrough Candle
突破蜡烛图，收盘价突破前高，预示着牛市的到来；收盘价突破前低，预示着熊市，此指标应结合其他趋势或者震荡类指标一起研判。
Ketty
利用 Buy stop 和 Sell stop 挂单进行操作。MA_Rounding_Candle_HTF
MA_Rounding_Candle_HTF 指标，输入参数中有时间帧选项