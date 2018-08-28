Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.

Стратегия эксплуатирует общее представление о британских трейдерах как известных “охотниках за стопами”. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным.

В оригинале правила стратегии для открытия BUY позиции следующие:

После открытия лондонской сессии ждём, пока цена не сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на Channel breakthrough ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием).

ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием). Затем пара разворачивается и пробивает максимум.

Ставим отложенный ордер объёмом Lots на покупку на Order price shift выше максимума диапазона.

на покупку на выше максимума диапазона. Сразу устанавливаем Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit).

Диапазон канала рассчитываем строго от Channel start hour::Channel start minute до Channel end hour::Channel end time. В этом диапазоне ищем максимум и минимум. По найденным максимуму и минимуму и по датам Channel start hour::Channel start minute и Channel end hour::Channel end time строим прямоугольник - визуализируем канал:





Отложенный ордер выставляем во временном диапазоне от Placing order start time (задаётся в часах) до Placing order end time (задаётся в часах). Если вышли за указанный диапазон, и есть несработавший отложенный ордер - удаляем его.

GBPUSD, M15:



