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Советники

Ketty - эксперт для MetaTrader 5

NutCracker1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1909
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.

Стратегия эксплуатирует общее представление о британских трейдерах как известных “охотниках за стопами”. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным.

В оригинале правила стратегии для открытия BUY позиции следующие:

  • После открытия лондонской сессии ждём, пока цена не сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на Channel breakthrough ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием).
  • Затем пара разворачивается и пробивает максимум.
  • Ставим отложенный ордер объёмом Lots на покупку на Order price shift выше максимума диапазона.
  • Сразу устанавливаем Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit).

Диапазон канала рассчитываем строго от Channel start hour::Channel start minute до Channel end hour::Channel end time. В этом диапазоне ищем максимум и минимум. По найденным максимуму и минимуму и по датам Channel start hour::Channel start minute и Channel end hour::Channel end time строим прямоугольник - визуализируем канал:

Ketty visualize the channel

Отложенный ордер выставляем во временном диапазоне от Placing order start time (задаётся в часах) до Placing order end time (задаётся в часах). Если вышли за указанный диапазон, и есть несработавший отложенный ордер - удаляем его.

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