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Ketty - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Андрей
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.
Стратегия эксплуатирует общее представление о британских трейдерах как известных “охотниках за стопами”. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным.
В оригинале правила стратегии для открытия BUY позиции следующие:
- После открытия лондонской сессии ждём, пока цена не сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на Channel breakthrough ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием).
- Затем пара разворачивается и пробивает максимум.
- Ставим отложенный ордер объёмом Lots на покупку на Order price shift выше максимума диапазона.
- Сразу устанавливаем Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit).
Диапазон канала рассчитываем строго от Channel start hour::Channel start minute до Channel end hour::Channel end time. В этом диапазоне ищем максимум и минимум. По найденным максимуму и минимуму и по датам Channel start hour::Channel start minute и Channel end hour::Channel end time строим прямоугольник - визуализируем канал:
Отложенный ордер выставляем во временном диапазоне от Placing order start time (задаётся в часах) до Placing order end time (задаётся в часах). Если вышли за указанный диапазон, и есть несработавший отложенный ордер - удаляем его.
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