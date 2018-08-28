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Индикаторы

Pro_Go - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1999
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Ларри Вильямса Williams Pro-Go предназначен для дневных графиков и может использоваться для выявления расхождений между действиями профессиональных игроков по повышению/понижению ставок и ценой. В общих чертах интерпретация индикатора заключается в том, что если линия Professional ниже линии Public, это сигнал продажи, и если линия Professional выше линии Public, то это сигнал покупки.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности


MA_Rounding_Candle_HTF MA_Rounding_Candle_HTF

Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Candle_Vol_HTF XRSI_Candle_Vol_HTF

Индикатор XRSI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Fractal_Bar_Indicator Fractal_Bar_Indicator

Индикатор Fractal bar

Ketty Ketty

Работа с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.