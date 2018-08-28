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Pro_Go - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Ларри Вильямса Williams Pro-Go предназначен для дневных графиков и может использоваться для выявления расхождений между действиями профессиональных игроков по повышению/понижению ставок и ценой. В общих чертах интерпретация индикатора заключается в том, что если линия Professional ниже линии Public, это сигнал продажи, и если линия Professional выше линии Public, то это сигнал покупки.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
MA_Rounding_Candle_HTF
Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSI_Candle_Vol_HTF
Индикатор XRSI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Fractal_Bar_Indicator
Индикатор Fractal barKetty
Работа с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.