Индикатор-осциллятор Ларри Вильямса Williams Pro-Go предназначен для дневных графиков и может использоваться для выявления расхождений между действиями профессиональных игроков по повышению/понижению ставок и ценой. В общих чертах интерпретация индикатора заключается в том, что если линия Professional ниже линии Public, это сигнал продажи, и если линия Professional выше линии Public, то это сигнал покупки.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности Oversold - уровень перепроданности



