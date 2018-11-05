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EA

Ketty - MetaTrader 5EA

NutCracker1 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自 - Andrey

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 利用 Buy stop 和 Sell stop 挂单进行操作。

该策略采用英国交易员的一般观点 众所周知的“停止价位猎手”。 这意味着伦敦时段开盘时的初始走势可能并非一直如此。

买入的原始规则如下:

  • 在伦敦时段开始之后，等待价格达到新的低点，即至少低于开盘价 Channel breakthrough 值（法兰克福和伦敦之间开盘价走势范围）。
  • 然后该货币对反转并达到最大值。
  • 在范围高点之上 Order price shift 的价位设置一笔买入挂单，交易量为 Lots
  • 立即设置止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)。

严格计算从 Channel start hour::Channel start minute 直到 Channel end hour::Channel end time 的通道范围。 在此范围内搜索高、低点。 使用检测到的高、低点以及日期 Channel start hour::Channel start minute 和 Channel end hour::Channel end time 来构建一个矩形并可视化通道：

Ketty 可视化通道

Placing order start time (钟点) 至 Placing order end time (钟点) 时间范围内放置挂单。 如果我们已走出指定的范围，而仍存在未激活的挂单时，则将其删除。

GBPUSD, M15:

Ketty

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22098

WILL_VAL WILL_VAL

WILL VAL 指标

Color MACD Color MACD

彩色MACD指标，在系统单色的MACD基础上增加了色彩显示，默认情况下MACD递增显示绿色，MACD递减显示红色，MACD大于信号线，信号线显示蓝色，MACD小于信号线，信号线显示粉红色。

MA_Rounding_Candle_HTF MA_Rounding_Candle_HTF

MA_Rounding_Candle_HTF 指标，输入参数中有时间帧选项

XRSI_Candle_Vol_HTF XRSI_Candle_Vol_HTF

XRSI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项