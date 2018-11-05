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Ketty - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1832
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自 - Andrey
mq5 代码作者 - barabashkakvn
EA 利用 Buy stop 和 Sell stop 挂单进行操作。
该策略采用英国交易员的一般观点 众所周知的“停止价位猎手”。 这意味着伦敦时段开盘时的初始走势可能并非一直如此。
买入的原始规则如下:
- 在伦敦时段开始之后，等待价格达到新的低点，即至少低于开盘价 Channel breakthrough 值（法兰克福和伦敦之间开盘价走势范围）。
- 然后该货币对反转并达到最大值。
- 在范围高点之上 Order price shift 的价位设置一笔买入挂单，交易量为 Lots。
- 立即设置止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)。
严格计算从 Channel start hour::Channel start minute 直到 Channel end hour::Channel end time 的通道范围。 在此范围内搜索高、低点。 使用检测到的高、低点以及日期 Channel start hour::Channel start minute 和 Channel end hour::Channel end time 来构建一个矩形并可视化通道：
在 Placing order start time (钟点) 至 Placing order end time (钟点) 时间范围内放置挂单。 如果我们已走出指定的范围，而仍存在未激活的挂单时，则将其删除。
GBPUSD, M15:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22098
WILL_VAL
WILL VAL 指标Color MACD
彩色MACD指标，在系统单色的MACD基础上增加了色彩显示，默认情况下MACD递增显示绿色，MACD递减显示红色，MACD大于信号线，信号线显示蓝色，MACD小于信号线，信号线显示粉红色。
MA_Rounding_Candle_HTF
MA_Rounding_Candle_HTF 指标，输入参数中有时间帧选项XRSI_Candle_Vol_HTF
XRSI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项