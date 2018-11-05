思路来自 - Andrey

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 利用 Buy stop 和 Sell stop 挂单进行操作。

该策略采用英国交易员的一般观点 众所周知的“停止价位猎手”。 这意味着伦敦时段开盘时的初始走势可能并非一直如此。

买入的原始规则如下:

在伦敦时段开始之后，等待价格达到新的低点，即至少低于开盘价 Channel breakthrough 值（法兰克福和伦敦之间开盘价走势范围）。

值（法兰克福和伦敦之间开盘价走势范围）。 然后该货币对反转并达到最大值。

在范围高点之上 Order price shift 的价位设置一笔买入挂单，交易量为 Lots 。

的价位设置一笔买入挂单，交易量为 。 立即设置止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)。

严格计算从 Channel start hour::Channel start minute 直到 Channel end hour::Channel end time 的通道范围。 在此范围内搜索高、低点。 使用检测到的高、低点以及日期 Channel start hour::Channel start minute 和 Channel end hour::Channel end time 来构建一个矩形并可视化通道：





在 Placing order start time (钟点) 至 Placing order end time (钟点) 时间范围内放置挂单。 如果我们已走出指定的范围，而仍存在未激活的挂单时，则将其删除。

GBPUSD, M15:



