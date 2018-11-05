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Mogalef 波带 是 Eric Lefort 开发的，由三条线组成：中央（交易走廊的理论中线，即加权平均价格水平），底边（相同，但价格最低），顶边（由最大值构建）。 因此，形成了一个交易走廊。
其中:
作者认为，在大多数情况下，价格往往会在离开后返回到走廊。 然后它前往中心线。
与作者的计算不同，走廊的上下边是利用标准偏差计算的。
指标有三个输入参数:
- Linear regression period - 用于计算通道中心线的线性回归周期
- Standard deviation period - 计算极端通道线的标准偏差周期
- Multiplier - 用于计算通道宽度的乘数
计算:
Central = LinearReg((Open+High+Low+(2*Close))/5) Top Band = Central + Multiplier * Deviation Bottom Band = Central - Multiplier * Deviation
其中:
Deviation = StdDev(Close,Standard deviation period,SMA)
- If Central < PrevTop && Central > PrevBottom
Top = PrevTop Central = PrevCentral Bottom = PrevBottom
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22089
Power_Measure
推动力衡量指标Pro_Go
Williams Pro-Go indicator