代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Mogalef - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1348
等级:
(12)
已发布:
Mogalef.mq5 (12.11 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Mogalef 波带 是 Eric Lefort 开发的，由三条线组成：中央（交易走廊的理论中线，即加权平均价格水平），底边（相同，但价格最低），顶边（由最大值构建）。 因此，形成了一个交易走廊。

作者认为，在大多数情况下，价格往往会在离开后返回到走廊。 然后它前往中心线。

与作者的计算不同，走廊的上下边是利用标准偏差计算的。

指标有三个输入参数:

  • Linear regression period - 用于计算通道中心线的线性回归周期
  • Standard deviation period - 计算极端通道线的标准偏差周期
  • Multiplier - 用于计算通道宽度的乘数

计算:

Central = LinearReg((Open+High+Low+(2*Close))/5)
Top Band = Central + Multiplier * Deviation
Bottom Band = Central - Multiplier * Deviation

其中:

Deviation = StdDev(Close,Standard deviation period,SMA)
  • If Central < PrevTop && Central > PrevBottom

Top     = PrevTop
Central = PrevCentral
Bottom  = PrevBottom


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22089

Power_Measure Power_Measure

推动力衡量指标

Pro_Go Pro_Go

Williams Pro-Go indicator

Sensitive Sensitive

基于 iMACD() 的智能交易系统。 通过 Point() 显示 MACD 数值。

专业 v3 专业 v3

挂单网格。 EA 采用 iADX（平均方向运动指数，ADX）指标。