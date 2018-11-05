加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
专业 v3 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2846
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: vitaly
MQL5 代码作者: barabashkakvn
交易策略很简单。 开立的多头或空头仓位会在距 Delta 1 价位上放置止损挂单对其保护。 然后，创建一个相距 Delta 2 差价的限价或停止挂单组成的网格。 每个方向的挂单数量在 Max 一行中设置。 挂单 (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop 和 Sell Stop) 由单一的 PendingOrder 函数设置，其挂单类型 (order_type)，交易量 (volume)，止损 (sl) 和止盈 (tp) 均作为参数传递
//+------------------------------------------------------------------+ //| 挂单 | //+------------------------------------------------------------------+ void PendingOrder(ENUM_ORDER_TYPE order_type,double volume,double price,double sl,double tp) { sl=m_symbol.NormalizePrice(sl); tp=m_symbol.NormalizePrice(tp); if(m_trade.OrderOpen(m_symbol.Name(),order_type,volume,0.0, m_symbol.NormalizePrice(price),m_symbol.NormalizePrice(sl),m_symbol.NormalizePrice(tp))) { if(m_trade.ResultOrder()==0) { Print("#1 ",EnumToString(order_type)," -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription()); PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } else { Print("#2 ",EnumToString(order_type)," -> true. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription()); PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } } else { Print("#3 ",EnumToString(order_type)," -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription()); PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } //--- }
当达到 Profit Close 目标利润时，所有持仓均被平仓，并删除所有挂单。 如果损失超过 Loss close（如果您将 Loss close 设置为 0.0，则参数被禁用），您也可将所有持仓平仓，并删除挂单。
该 EA 执行操作（开仓和设置保护性挂单）的时间段为 Start hour 至 End hour （Start hour 既可小于 End hour，也可超过它）。
主要思路
分析 Work TimeFrame 时间帧上的 ADX 值。 如果 ADX 低于 40，则认为此刻横盘，且放置限价挂单。 否则，使用停止挂单。
如果 DI+ 高于 DI-，买入，否则卖出。
两个参数的最佳优化结果（Current bar ADX 从 0 到 2，间距 1 和 Work TimeFrame 则是从 M1 到 H1）
EURUSD, Currenr bar ADX 0, Work TimeFrame H1
USDJPY, Currenr bar ADX 2, Work TimeFrame M1
EURUSD, Current bar ADX 0, Work TimeFrame H1 的情况，但 Loss Close 参数设为 "0.0"
还有 USDJPY, Current bar ADX 2, Work TimeFrame M1，但 Loss Close 参数设为 "0.0"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22084
改编版晋升下降线指标Fractal_Bar_Indicator
分形柱线指标